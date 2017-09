Augusti lõpus sõitis Loomakaitse liidu Viljandimaa piirkonna juht Kristel Täär Abja-Paluojale, et kontrollida ühe hobuse kohta käinud vihjet. Liidule tuli teade nagu oleks Jaanika-nimelise hobuse omanik looma näljutanud ja piinanud. Päev hiljem läkski Täär Jaanikat vaatama: talle vaatas vastu kõhn hobune, kellel jagus tähelepanu vaid naise peos olnud porganditele ja leivale. „Kui ma alguses hobust vaatama läksin, oli ta veel püsti ja ta tuli mulle vastu. Andsin talle süüa, tegin mõned pildid. Vaatasin ta vigastusi, mis ma vähegi sain,“ kirjeldab Täär, et Jaanika ei tahtnud, et naine teda vaataks, vaid toksas teda peaga, et lunida head ja paremat. Tääri jaoks oli ilmselge: hobune on näljas ja vajab abi, kuid hetkeks oli temas kahtlus: kas pöörduda politseisse või viia loom kohe ära? Teised loomakaitsjad andsid nõu: tegutseda tuleb kohe! Täär hankis treileri ja sõbra, kes sellega sõita oskas. „Panin Abja-Paluoja poole ajama.“

Hobune oli Tääri saabudes pikali, ei tõusnud meelitamise ega porgandite peale. „Kuna ta lamas liikumatult, sain vaadata vigastatud kohti ja sain aru, et äkki ta on mineku peal. Äkki on viimane moment. Ta oli loid . “

„Tõuse, tule! Tõuse, palun! Ma palun sind, tõuse püsti!“ rääkis Täär hobusele, keda ta päitstest sikutada ei tahtnud, sest kartis, et see põhjustab loomale valu.

Siis ilmus hoovi Jaanika omanik - tunkedes vanem mees: „No ei tule tapamehed järgi, ei vii ära!“ hüüdis Juss. „Meie viime!“ vastas treilerijuhist sõber. „Teie viite vä?“ Jaatavast vastust kuuldes mees pikemalt ei mõelnud: „Davai, ajame ülesse, pealeminek!“ ütles ta ja läks nööride järgi, et hobune üles tõmmata. „Ta sikutas hobuse püsti ja pani treileri peale...ja kõndis lihtsalt minema. Vehkis veel käega ja tal oli jumala ükskõik. Ta ütles, et tema on tuhat korda tapamajja helistanud ja keegi järele ei tule – mis tegema siis peab?“

Hobune sõidutati Abja-Paluojast 40 kilomeetri kaugusel asuvasse talli. Teel tehti peatusi, , et kontrollida looma seisundit. „Ja siis ta hakkas nutma... Mitte üks pisar, ega kaks pisarat vaid reaalselt nuttis.“ Hobuse pisarad kukkusid vastu asfalti. „Ise mõtlesin, et äkki tal lihtsalt on valus ja ta on õnnetu, aga teised pärast ütlesid, et tal oli hea meel.“

Praegu on hobune samas tallis ja ta seisund pole päris kiita. Jaanika jalad vihjavad, et ta on asfaldile kukkunud ja sellest on põlvedele tekkinud liigliha. „Ta ei saa jalgu kõverdada. Terve keha on valuarme täis – ta on korralikult nüpeldada saanud,“ kirjeldab Täär ja lisab hiljem, et hobusele pole kapjade alla pandud ka raudu, mistõttu on needki katki. „Mina arvan, et see omanik võttis sellest hobusest kõike, mis võtta andis. Minimaalsete kuludega ja minimaalse enda panusega. “

Praegu otsitakse hobusele uut kodu ja kaalutakse põlveoperatsiooni. „Tal on elutahe ja me saame tast elulooma,“ ütleb Täär. Jaanika endise peremehe suhtes on alustatud kriminaalmenetlus.

Juss on hobuse äraviimisest ja sellega kaasnenud kärast häiritud: ta annab mõista, et tegu on ülekohtuga. „See oli tohutu-tohutu õudne jama, mis siin toimus,“ sõnab ta.

Juss kirjeldab: „Mul poiss sõitis, kukkus asfaldile ja [hobuse] jalad läksid kõik paiste,“ meenutab Juss, kes püüdis hobusel viga saanud põlvi salviga määrida.„Ja vaatasin, et see hobune on vana – üle 30 aasta. Et asi lõppeb sellega ära.“ Juss helistas meestele, kes võiksid teha hädatapu. „Et olge head, mul vana hobune - hakkab ära jääma. Mul on temast tohutu kahju: loom piinleb, mis me teeme?“ Mehed olid lubanud hobusele järgi tulla, kuid nad ei teinud seda. „No ja ei tule ja ei tule ja ei tule. Ainult üks igavene jama käib selle ümber.“

Juss märkas, et hobuse tervis läheb vaid hullemaks: ta ei tahtnud enam süüa, kuigi mehe sõnul oli loomal toitu piisavalt nii tallis kui karjamaal. Arsti ta ei kutsunud: „Mul polnud selleks raha. Ma teadsin, et ta on niivõrd vana juba, mis arst ikka teeb? Ma hakkan nüüd põlveoppi tegema 30aastasele loomale...“ Juss helistas uuesti inimestele, kes võiksid teha hobusele lõpu. Kuid taaskord - kedagi ei tulnud. „Ma väga lootsin, et tulevad ikka mingid mehed ja lõpetame looma piinad ära. Tema aeg oli läbi lihtsalt – looma aeg saab ikka lõpuks läbi.“

Et Juss hobusele liiga oleks teinud, mees ise ei arva. Miks polnud hobusel näiteks kabjaraudu? „Ma ei rautanud hobust kunagi sellepärast, et hobune on koplis ja kui ta sõidab suve jooksul ühe tiiru, siis ei ole hobust mõtet rautada.“

Külaelanikud olla loomakaitsjale kirjeldanud, et hobuse omanik tiirutas purjus peaga mööda Abja-Paluoja, olla vedanud teisi joodikuid, samuti olla väidetavalt hobust peksnud.

„Mis, peksin hobust!?,“ ärritub Juss. „Kes peksis hobust!? Klõp-klõp-klõp - lonkisin ainult! Natuke sõitsin,“ kirjeldab ta, et sõitis peamiselt metsateel. Piitsa pole tal enda sõnul olemaski. Ka külajoodikuid pole ta enda sõnul sõidutanud: „On küll peetud pidu, aga mina olen kaine olnud. Jah, seal vankris on kast õlut olnud, aga mis see siis on? Ega ma takso ole, et ma joodikuid vean.“

Jussi sõnul on tal hulk tunnistajaid, kes võivad öelda, et ta pole hobust piinanud. Ta kahtlustab , et loomakaitsjatele tegi kaebuse tüdruk, kellel ta oli hobuse vanuse tõttu keelanud temaga ratsutada. Juss kinnitab, et seesama neiu oli hobuse ühel ööl endaga kaasa viinud ning ratsutanud tunnistajate sõnul lähedal asuvas külas. Hommikuks oli hobune aga tagasi.

Mis saab asjast edasi, selgub kriminaalmenetluse käigus. Enda poolt lubab Juss kõik ausalt ära rääkida.