Tantsulavastus Streetshow toob lavale Tartu koolijuhid ()

22. oktoobril lavastub uhiuues Tartu Vanemuise teatrimajas Streetshow tantsulavastus „Avantürist“, mis toob sel korral lavale Tartu koolijuhtide tantsukava.

Idee sai alguse Tartu Tarkusenädalalt, kus JJ-Street Tantsukooli eestvedamisel avas 28. augustil uue kooliaasta Tartu koolidirektorite hip-hop tantsukava. Etteastes lõi kaasa seitse kooli ning sammud õpiti selgeks kõigest ühe kuu jooksul. Tantsimine aga inspireeris koolijuhte niivõrd palju, et kohe seati paika uus eesmärk – vallutada Vanemuise lava!

Kui esimeses tantsukavas astusid üles seitsme kooli esindajad, siis nüüd ootavad etenduse korraldajad uutele treeningutele ka teisi Tartu koolidirektoreid või koolide esindajaid. Vanemuise laval astuvad Tartu koolijuhid üles etenduse esimeses pooles, kus on ühe episoodi teemaks kool.

JJ-Streetshow etendus „Avantürist“ jõudis vaatajate ette kevadel Nordea Kontserdimajas ning selle erakordse edu ja vaadatavuse tõttu otsustas Streetshow tiim tantsulise lavatüki viia lähemale ka Lõuna-Eesti inimestele. „Avantürist“ jutustab sellest, et võõrsile õnne otsima minnes jõutakse sageli tõdemuseni, et kõike seda oleks saanud saavutada ka kodumaal.

JJ-Street Streetshow on Eesti suurim tantsuetendus, mida korraldab JJ-Entertainment koostöös JJ-Street Tantsukooliga juba seitsmendat aastat.