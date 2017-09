Esimese korruse elanikud

koputavad lakke, et teise korruse rahvas mürgeldamise järele jätaks. Kui sellest kasu pole, läheb pereisa ülemisele korrusele ja küsib:

"Kas te ei kuule, kui me lakke koputame?"

"Kuuleme küll," vastatakse talle, "aga ärge muretsege, meid see ei sega. Kui teil vaja on, siis

koputage rahumeeli edasi!"