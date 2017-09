Päästjad kontrollisid üle maja viienda korruse korterid ja juhatasid neis viibinud inimesed majast välja, et kiirabi saaks nad üle vaadata. Seitse inimest, neist kolm last ning neli täiskasvanut, viis kiirabi tervisekontrolliks haiglasse. Ülejäänud nelja majast välja toodud inimest ei olnud tarvis haiglasse viia. Ka neljanda ja kolmanda korruse korterid vaatasid päästjad üle, veendumaks, et neis viibivate inimestega on kõik korras.