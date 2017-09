Neljapäeval tuli välja 2018. aasta Guinessi rekordite raamat, mis sisaldab nii kõhedust tekitavaid kui ka inspireerivaid rekordeid.

Pikimad küüned naisel

Houstonist pärit Ayanna Williamsil on kahe käe peale kokku 576,4 cm küüsi. 60-aastane proua on oma küüsi kasvatanud umbes 23 aastat. Ayanna rääkis USA Today'le, et tema küünte värvimine võtab ajaliselt terve nädala ning, et kõige raskem tegevus on pükste üles tõmbamine.