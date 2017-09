Arbitraažikohus tegi Keskerakonna ja OÜ Midfieldi garantiikirjade vaidluses otsuse, mille järgi peab Keskerakond ettevõttele maksma 533 000 eurot. Arbitraažikohtu otsus on lõplik.

Eelmise aasta septembrikuus ilmnes, et 2014. aastal oli varasem erakonna peasekretär Priit Toobal allkirjastanud Edgar Savisaare juhtimisel garantiikirjad, mis lubasid täita Midfield OÜ rahalised kohustused kolmandate isikute ees. Erakonna peasekretär Mihhail Korb sõnas, et arbitraažikohus rahuldas hagi vaid osaliselt, sest koos viivisega oli nõude suuruseks üle 800 000 euro. Ta tõdes, et arbitraažikohtu äsjane otsus on kahetsusväärne, kuid ei muuda Keskerakonna ettevalmistusi ning plaane seoses kuu aja pärast toimuvate kohalike valimistega.

„Vaatamata negatiivsele otsusele täidame kõik erakonna rahalised kohustused,“ kinnitas peasekretär.