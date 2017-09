Haridusminister Mailis Repsi välja pakutud idee kehtestada gümnaasiumi sissesaamiseks lävend tõukub ilmselt rahalistest kaalutlustest ja vajadusest noori kutseharidusse suunata.

Vikerraadio "Rahva teenrid" saate külalise Peeter Helme sõnul võib Repsi idee taga olla kaalutlus, et kuna riik on päris palju vaeva ja raha kulutanud kutsekoolide sisustamiseks, renoveerimiseks ja arendamiseks, aga inimesed ei taha sinna minna, otsitakse nüüd võimalusi, kuidas neid ikkagi sinna suunata, vahendab ERRi uudisportaal.

"Arvan, et see mõte on tekkinud Repsil raha vaadates, rahalistel kaalutlustel, mitte sellise eesmärgiga, et anda lastele-noortele paremat haridust, vaid kuidas saaks riik optimaalsemalt haridust jagada," märkis teine saatekülaline Heidit Kaio.