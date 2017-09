Kaks Firenzes elavat ameeriklannat väidavad, et on Itaalia karabinjeeride vägistamise ohvrid. Itaalia kaitseminister tõdes, et süüdistus ei pruugi olla alusetu.

Üks naine on 19-aastane ja teine 21-aastane. Naised räägivad, et karabinjeeride patrull sõidutas nad 7. septembri varahommikul klubist koju. Pärast seda kasutasid mehed neid seksuaalselt ära. Kaks korrakaitsjat eitavad süüdistusi, vahendab Reuters.

Itaalia meedia põhjal kutsuti mehed pärast klubis alanud kaklust korda looma. Tudengite sõnul pakkusid mehed neile sõitu koju. Naiste sõnul olid nad vägistamise hetkeks juba oma kodumajas sees, kuid mitte veel oma tubades.

Kaitseminister Roberta Pinotti ütles eile naiste probleeme puudutaval konverentsil, et hetkel veel asja uuritakse ja süüdistused ei ole täiesti alusetud.

„Vägistamine on alati tõsine asi, aga olukord on sedavõrra tõsisem, kui kuriteo sooritajaks on vormi kandev karabinjeer,“ kommenteeris Pinotti.

Itaalia meedia põhjal ütlesid kaks ameeriklannat vägistamise uurijatele, et olid tollel õhtul alkoholi tarbinud ja kanepit suitsetanud. Nad olid enda sõnul liiga hirmunud, et vägistamise ajal karjuda ja kedagi appi hüüda.

Politsei võttis süüdistuse kontrollimiseks DNA proovi, mille testimise tulemused selguvad lähipäevadel.

Teema on kohalikus meedias suurt kõlapinda leidnud, kuna vähem kui kaks nädalat tagasi vägistati Rimini linnas üks Poolast pärit turist ja Peruu juurtega transseksuaal.