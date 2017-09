Riigikogulane Märt Sultsi eestvedamisel käisid Tallinna kunstigümnaasiumi noored ja Piradose tänavakunstnikud Tallinna linnahalli seinu üle võõpamas.

Sellisele tegevusele oli vastu muinsuskaitseamet ja kunstnikele anti käsk mitme päeva töö vana hoone seintelt maha pesta.

„Me kahetsusega peame teatama, et endist olukorda me ei suuda taastada, me ei suuda neid suguorganeid sinna seina peale tagasi joonistada, mis me sealt ära oleme pesnud, ja kõiki neid süstlaid me ka sinna tagasi panna ei saa. Aga me allume täpselt nii, nagu on ette kirjutatud,“ ütles Sults ERRi raadiouudistele.