Tahaksid rüübata tõeliselt head kohvi või teed ükskõik kus sa parasjagu oled? Selles tuleb appi Mahekohv ratastel, mis toob maale Taani ettevõtte Brew Company põnevaid kohvi- ja teejooke.

Kohvibrewer’id ja Teebrewer’id lubavad valmistada kohvi või teed igal pool: kontoris, kodus, matkal või reisil. Sealjuures ei ole kvaliteedis mitte mingeid järeleandmisi tehtud – segud pannakse kokku väikeses Taani firmas hoole ja armastusega. Näiteks kohvibrewer’is on kasutatud 100% Arabica uba, millel on nii mahetoodangu kui ka ausa kaubanduse (Fair Trade) sertifikaat.

Kuidas valmib kohv ja tee?

Brewer’ite kasutamine on äärmiselt lihtne – rikkaliku maitsega kohvi või tee valmimise saladuseks on innovaatiline filtersüsteem. Kallates purule kuuma vett aeglaste ringjate liigutustega ning lastes seejärel tõmmata 4-6 minutit on võimalik säilitada kohvi rikkalik täidlane maitse. Filter on disainitud niimoodi, et pärast esimese tassi välja kallamist valmimise protsess peatub.

Brewer’id on korduvkasutatavad. Nii kaua, kui kohvipakendi välimine paber kannatab pesemist, saab pakendit uuesti ja uuesti kasutada. Pärast kasutamist on võimalik kohvipuru pakendist eemaldada. Seejärel tuleb filter veega puhtaks loputada ja täita pakend uue puruga. Teebrewerit saab olenevalt tee segust kasutada kuni neli korda.

Suurepärane idee kingituseks! Kohvi- või teebrewer on tore kingitus kohvi- või teegurmaanile – see on kauni välimusega, maitsev ja põnev! Samuti on see parim ja innovaatiline kingiidee jõuludeks nii firmadele kui ka asutustele! Vaata toodet tutvustavat video: kohvibrewer/video ja teebrewer/video

Mahekohv Ratastel kinnitab, et kohv ja tee maitsevad tõeliselt hästi. Seetõttu tegime katse ja proovisime erinevaid variante – panime kirja, mis emotsioone need tekitasid.

Immune Boost Tea

- Ilusa punase värvusega tee, hapukat maitset annavad leedrimarjad.

- Segus olev tüümian on väga vänge lõhna ja maitsega. Pärast jääb suhu hapukas maitse.

Ginger and Lemon Herbal Tea

- Ülimõnusa maitsega. Tugeva ingveri lõhna ja mõnusa hapuka sidrunheina maitsega.

- ­Ülihea tee. Seda peab jooma siis, kui viirused ründavad ja kurk valutab, sel puhul on see ideaalne. Minu kindel lemmik!

­- Mekib nagu sisaldaks päriselt ingveritükke, väga kvaliteetne, värske, mitte mingi mainstream-paki lahja lurr. Sellest teest saab toitaineid küll ja veel. Sobib ideaalselt külmetuse korral

Organic Gourmet Coffee

- Ma joon iga päev tööl musta kohvi ja proovisin mahekohvigi mustalt, et saada erinevuses selgust – uskumatu, et vahe oli nii suur.

- Maitse, nagu ka firma nimi ütleb, on mahe. Tunnen, et polegi vaja ei suhkrut ega koort-piima.

- Pakend on ülimõnus ja mugav, ikka teine tera, kui masinaga jännata või siis pätikohvi juua, kartes endale terad kurku tõmmata. Sobib ideaalselt nt matkale kaasa, vajaduse korral saaks isegi pakist otse juua. Üliäge ja innovaatiline toode!

Revitalising Treat Tea

- Tugeva lagritsa maitsega. Väga huvitav kooslus, aga kuna lagrits mulle üldse ei meeldi, siis ei suutnud seda palju juua. Kuigi joogi kvaliteeti arvestades eeldan, et see on suur lagritssõprade lemmik: viisin paki ka koju ja mu peika, kes jumaldab lagritsat, kiitis taevani.

- Hästi magusa maitsega, lagritsa maitset on tunda. Sellele teele enam suhkrut lisama ei pea.

- Kui seda teed juua, siis tuleb meelde jõuluaeg. Vaja veel jalga tõmmata emme kootud villased sokid, kuum tass teed ja ongi mõnus olla.

Japanese Sencha Tea

- Veidi oli tunda vanillimaitset, väga maitses. Tarbiksin seda koos meega...mmm.

- Mulle väga meeldis, kindlasti tellin seda.

- Tundub olevat midagi sellist, mis igaühele ei istu. Aga mulle meeldis.

Detox Tea

- Mahe, maitseb nagu üks õige taimetee, selline murumaitsega tee.

- Ega sellist teed pikka aeg eriti nautida ei taha, kuid pärastine kerge ja mõnus tunne kaalub kibedamat sorti maitse üles.

- Minu lemmik! Puhas ja looduslik.

Kohvi- ja teebrewereid saab osta SIIT! Mahekohv Ratastel otsib ka edasimüüjaid, praeguse seisuga saab suurematest kohtadest kohvi osta nii Tartu kui Tallinna Kaubamajast.