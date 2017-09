TV3 "Selgeltnägijate tuleproovi" võitja Anu Pahka veetis osa suvest Venemaal Tuulas oma õpetajast šamaani juures.

Anu kuulas õpetaja õpetussõnu ning koges väekohti, vahendas TV3 "Seitsmesed uudised". Anu Pahka sõnul on šamaan inimene, kes tegeleb loodusjõududega. "Mina tegelen ainult valge maagiaga, musta maagiaga ma kindlasti ei tegele, armuloitse ma kellelegi peale ei pane, aga abi ja mingisugustest asjadest lahtisaamist - seda ma ikka aitan," rääkis šamaan Anu, kes oli mõneks päevaks Eestisse sõitnud, et siis jälle Venemaale tagasi minna. Kui teadjanaine septembri lõpul taas kodumaale saabub, on oodata temalt raamatut ning ta esineb Kolmanda silma festivalil.