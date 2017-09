ETV menusarjas "Õnne 13" Evelin Sumbergi kehastav Marika Korolev on seebifännide eest hoidnud kiivalt saladuses seda, et juba mõnda aega tagasi sai ta kolmandat korda emaks.

"Meie peres on üks liige juures. Väike poeg, kes sündis juba kevadel ja sai nimeks Ramses," ütles Marika Korolev Publikule.

Marika Korolev on teadaolevalt ainus kodumaine näitleja, kelle kõik lapsed on teleekraanil üles kasvanud. Sünnist saati on "Õnne 13s" kaasa teinud tema tütar Annabel ja poeg Rocco ning ka pisipoeg Rasmus on seriaali uude hooaega sisse kirjutatud.

Artikkel on refereeritud Publikust.