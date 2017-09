Üks infotehnoloogia tudeng oli hämmingus, kui avastas, milline turvarisk on peidus Saksamaal juba 30 aastat kehtinud hääletussüsteemis, vahendab The Guardian.

Saksamaa valimistel antakse hääli ikka vanamoodi, paberi ja pastakaga. Tulemused loetakse käsitisi üle ja siis usaldatakse need tarkvaraprogrammile sorteerimiseks. Häkkerid, kes turvalekke avastasid, ütlevad, et ehkki otseselt ei oleks võimalik valimiste lõpptulemust vääriti esitada, on väga lihtne saata välja valeinfot esmaste valimistulemuste kohta, mis aga põhjustaks parajat segadust, võib-olla isegi valimistulemuste tühistamist.

„Alguses mõtlesin, et ei ole võimalik,“ räägib üks IT-tudeng, kes kuulub avastuse teinud rühmitusse. „Mis jääks alles usaldusest kogu selle demokraatliku protsessi vastu, kui ühtäkki on valimiste lõpptulemus eelhääletamise omast kardinaalselt erinev?“ Tema sõnul oli turvariski avastamine seda kummalisem, et selle oleks võinud tuvastada „isegi keskpärane IT-tudeng“.

Firma, kes tarkvara haldab, andis teada, et asus juhtumit uurima. Kuid noormees, kes probleemist teada andis, räägib, et tõsiselt hakkasid ettevõte ja valimiskomisjonid olukorda võtma alles siis, kui asjaga pöörduti meedia poole. „Nad suhtusid minusse äärmiselt alavääristavalt,“ tunnistas ta.