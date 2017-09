Olga Ivanoval ei ole praegu lihtne, sest üleöö lahkus Savisaare valimisliidu nimekirjast seitse kandidaati eesotsas Edgar Savisaare endise nõuniku ja autojuhi Andres-Marius Rosenblatiga. See on Keskerakonna kiusamine, väidab Ivanova.

"See on väga kahetsusväärne fakt, et eile ei olnud veel meie valimisnimekirjad avalikud, aga Keskerakonna büroo töötajad juba helistasid läbi meie kandidaate. Ka kodudes meelitati, ähvardati, lubati tööd...," rääkis Ivanova TV3 "Seitsmestele uudistele".

Andres-Marius Rosenblatt läks Yana Toomi valmisbüroosse. Ta olevat tahtnud valimisliidus paremat kohta, kui Ivanoval pakkuda oli. Ivanova sõnul oli liitu tulnud inimesi juurde ning kõik ei saanud enam magusat kohta.