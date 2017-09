Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS all tegutsev Kose Kodu kuulub erasektorisse. Seal toimuvat saavad kontrollida eri institutsioonid, kelle pädevuses on teha vajadusel ettekirjutusi. Olukorra peab aga lahendama hooldekodu juhtkond. Paraku eitavad nad kõiki süüdistusi.

Neljapäeval Õhtulehes ilmunud artikkel 66aastasest Liilijast, kes rääkis, kuidas Kose hooldekodus vanureid koheldakse, sai palju vastukaja. Muu hulgas laekus uusi kaebusi, millest nähtub, et olukord ei ole kaugeltki nii hea, nagu juhtkond väidab.