Tehnilise järelevalve amet (TJA) jõudis pärast seitse kuud kestnud menetlust järeldusele, et TV3 on süüdi reklaamuudiste müügis uudistesaatesse, ilma et oleks neid vaataja jaoks arusaadavalt ära tähistanud.

ERR.ee kirjutas jaanuaris, et ettevõtted on saanud TV3-lt pakkumisi osta nende uudistesaatesse "Seitsmesed uudised" endast promolugusid, kuigi meediateenuste seadus ei luba uudistesaatesse reklaami müüa ega uudiste eest raha küsida, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Samuti näeb ajakirjanduseetika koodeks ette, et tasutud sisu peab olema uudislikust ja toimetuse valikul ajakirjanduslikel kriteeriumitel valminud lugudest selgelt eristatav, märkides ära, et tegemist on kas reklaami või sisuturundusega.

TV3 müüs aga klientidele tasutud uudisklippe "Seitsmeste uudiste" saatesse, jättes saates märkimata, et algab tasutud uudislõik.

TJA trahvib telekanalit seaduserikkumise eest 6000 euroga.