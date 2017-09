Oliver arvas esiti, et tegemist on rumala vimkaga, ent ühel hetkel mõistis halenaljakat tõsiasja – naabrimees Andrus oli joobnud ega saanud enam ise õõnsusest välja. „Ta oskas öelda, et tal on päästet vaja. Suur kogukas mees ka, üle saja kilo kindlasti. Ei jaksanud ma teda ise tõsta,“ meenutab Oliver. Mehe sõnul oli ka päästeametile säärasest olukorrast naljakas teatada.

Mehel pole õrna aimu, kuidas täpselt Andrus puu õõnsusesse mahtus, samuti ei oska ta selgitada, mis asja oli mehel tema kodu juurde. Vastuseta jääb ka küsimus - kaua mees puuõõnsuses oli. „Ei tea, ei tea. Ütleme nii, et kui seda rollerit poleks olnud, siis ma poleks teda leidnud. Ma poleks siia niisama kolama tulnud,“ muigab Oliver. Ta siis päris täpselt ikka aru ei saanud kus ta oli? „Ma mõistsin nii palju, et ta arvas, et ta on kodus. Oma puukuuris kinni ja ta karjus oma naise järele,“ meenutab mees.