Vanuses, kus paljud lapsed ei oska veel lugedagi, hakkas Eik Erik Sikule külge luulepisik ja kuueaastase mudilase sulest sündisid esimesed värsid. Räpiga puutus praeguseks 16aastane Eik esimest korda kokku venna CD-plaate kuulates: nii sai noor luuletaja tuttavaks Chalice’i muusikaga. Esimese originaalloo avaldas Eik muusikaportaalis SoundCloud 14aastasena. Nüüd kasutab septembri lõpus 17. sünnipäeva tähistav noormees lavanime EiK ning on esinenud näiteks Eesti Hiphop Festivalil, Intsikurmu muusikafestivalil, Tallinn Music Weekil, Jazzkaarel ja arvamusfestivalil. Ilmunud on kolm kogumikku – „Melomaniakk“, „Pudistaja EP“ ja „uinak“ –, millel kokku 33 lugu. Käsil on järgminegi plaat. Oma loomingut ei nimetaks Eik traditsiooniliseks räpiks, sest eelkõige on ta enda arvates luuletaja.

Eik räägib muusikas väga palju tunnetest, sest lugude jutustajana ta ennast ette ei kujuta. „Seda, kuidas lugu välja kukub, dikteerivad väga palju riimid ja rütm,“ seletab noor poeet. Kuna ta on muusikat teinud vaid kolm aastat, pole tal enda arust päris kindlat oma stiili välja kujunenud.

Küll aga on jõudnud mehisemaks muutuda tema hääl: vanemates lugudes kõlab Eigi hääl heledamalt kui viimastes esitustes. Sellele viitab ka tema parimate lugudega playlist „Heeliumparemik (ehk vaatame, äkki läheb hääl veel pisut madalamaks)". POEEDIHING: Lemmikute ja mõjutajatena toob EiK välja Ameerika kunstiräppar Milo, sõnamängude poolest tuntud luuletaja Artur Alliksaare ja Chalice'i, kellega ta tegi 2015. aastal ka koostööd. Pilt on tehtud sel suvel Intsikurmu festivalil. (Markus Mikk) „Enamasti algab see mõnest heast fraasist, mõttest või sõnast, riimist või emotsioonist, mis end sügavale alateadvusesse pressib," kirjeldab Eik lugude kirjutamist. „Seejärel algab mõtete kogumise faas, kus võtan aega ja klõbistan tüviosa loost spontaanselt arvutisse või telefoni." Pala valmimiseni võib kuluda paarist nädalast mitme kuu või lausa aastani. Kui idee sahtlipõhja vedelema ei jää, kärbib Eik seda ja liidab varasemate mõtetega. „Üks hetk otsin oma varakambritest parima taustaosa ja edasi läheb lindistamiseks." Meeskonnatööle eelistab Eik üksi nokitsemist. „Kui pidime ükskord koolis plakati tegema, võtsin ma selle ise ette ja tegin üksi ära. Nii sai kiiremini," toob ta näite elust. Sama kehtib ka muusikas. „Teistega koos on lugu raskem valmis teha, sest siis sa sõltud kellestki. Enne muudatusi pead nendega arutama ja võtma arvesse ka nende soove." Samas nendib Eik, et päris üksi on muusikamaailmas raske hakkama saada. „Mitmele loole on tausta teinud keegi teine, näiteks Kolmnurk ehk Holger Rannus, kelle käe all valmisid esimeste palade instrumentaalid ning kelle loomingut võib mu lauludes kuulda ka praegu. „uinaku" miksis ja masterdas peaaegu täiesti üksinda Lauri Närep ehk Sammalhabe. Praegu töötab uute lugude taustade kallal artist Luurel Varas," loetleb Eik. Kus ta ennast kümne aasta pärast näeb, ei oska vanalinna hariduskolleegiumi 11. klassis õppiv noormees veel täpselt öelda. „Ma olen muutunud muusikast niivõrd sõltuvaks, et võiksingi seda tegema jääda. Arvatavasti jääb see aga igavesti vaid suurimaks hobiks, sest ma soovin tegelda ka teiste huvialadega. Lisaks muusikale paeluvad mind, näiteks filmindus, teater ja fotograafia," tunnistab Eik.