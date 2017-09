Maianil, kes saavutas koos Karl-Kristjan Kingi ja produtsent Whogaux' ehk Hugo Martin Maasikaga kirjutatud looga „Have You Now“ „Eesti laulu“ finaalis neljanda koha, on nüüdseks taskus plaadileping Universaliga ning augusti lõpus ilmus tema esimene soolosingel „Say It First“.

Lugude kirjutamine käib Maianil ülejäänud elu kõrvalt: „Kui mul mõni idee tuleb, kirjutan või laulan selle kähku telefoni.“ Küsimusele, miks ta paberile ei kirjuta, vastab noor laulja naerdes, et telefon on alati käeulatuses. „Sinna annab ka kiiremini kirjutada kui paberile.“ Kõige tähtsam on, et ootamatult pähe karanud sõnad ja nendega kaasas käiv viis saaksid talletatud enne, kui idee meelest läheb.

Maian selgitab, et tema tehtud mustand läheb produtsendi kätte, kes arranžeerib palale trummid, muud pillid ja taustaviisi. Kõige rohkem võtabki aega just see osa loo valmimisest. „Pärast tuleb veel käia singlile pilte tegemas,“ räägib Maian, et muusika valmimisega pole veel kogu töö tehtud. „Ja kui laul on lõpuks väljas, tuleb käia raadios, anda teleintervjuusid ja käia esinemas.”

Istus klaveri taga juba üheaastaselt

Muusikaga on Maian kokku puutunud terve elu. Esimene pilt temast klaveri taga pärineb ajast, kui ta oli vaid aastane. „Istusin seal oma isa süles,“ meenutab laulja. „Ma ei tea, kas vajutasin ka ise tol hetkel klahve, aga vaadates praegu oma väikest venda, arvan, et oli siiski nii.“

Kuueaastaselt läks ta Tallinna muusikakeskkooli, kus õppis viis aastat klaverimängu ja laulmist. „Mulle meeldis muusikakool, kuid mõistsin, et klassikaline muusika ei istu mulle, ja tahtsin keskenduda reaalainetele,“ tunnistab Maian, kellest sai Tallinna reaalkooli õpilane.

Kuna kodus oli klaver olemas, üritas Maian vahetevahel mängida poplaulude taustamuusikat. „Esimene lugu, mille ma klaveril ära õppisin, oli Beyoncé „If I were a Boy“. Vahel mängin seda praegugi.“

Maian Lomp. (Universal Music Baltics)

Gümnaasiumi lõpuni on veel kaks aastat ja kuigi muusika on nüüd kujunenud Maiani elu jäädavaks osaks, arvab ta siiski, et kool on prioriteet. „Vaatab, äkki suudan isegi medaliga lõpetada,“ loodab Maian.

Unistab laulmisest Madison Square Gardenis

Siiani on ta muusika kõrvalt kooliga väga hästi hakkama saanud ning kui võimalik, sooviks ta pärast keskkooli minna arstiks õppima. „Mind huvitavad meditsiin ja arstindus väga ning kuna keemia ja bioloogia on ühed mu lemmikõppeained, siis arvan, et see on üks paremaid valikuid,“ põhjendab Maian.

„Muidugi võib raske olla, aga elu ongi keeruline ja selle kohta öeldakse, et kes teeb, see jõuab. Ma ei taha lihtsalt lõpetada gümnaasiumi ja jätta siis haridustee sinnapaika, eeldades, et elangi terve elu muusikuna. Saan teha mitut asja korraga, olgu nendeks kas või arstindus ja laulmine,“ on ta veendunud.

UNISTAB SUURELT: Kuigi Maian soovib pärast kooli õppida meditsiini, unistab ta sellest, et teda märgataks lauljana ka piiri taga. „Kõigepealt tuleb ikka kool ära lõpetada, eks siis näeb, mis sedasi saab,“ lausub ta. (Universal Music Baltics)

Artisti üheks eesmärgiks on jõuda Eestist välja ning esineda maailma lavadel. „Tahaksin kunagi laulda New Yorgis Madison Square Gardenis, see oleks äge. Eestlasena aitab palju kaasa see, et mul on üsna väike aktsent. Eks ma pean harjutama ja ennast arendama,“ ütleb Maian tulevikku vaadates.