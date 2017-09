Tartumaa Kambja valla valimiskomisjon tuvastas viis inimest, kelle keskerakonna Tartumaa piirkonna juht Peeter Ernits väidetavalt pettusega valimisnimekirja meelitas. Kõik võtsid millegipärast oma kanditatuuri tagasi. Õhtuleht käis kaheksakümneaastastelt memmedelt küsimas, kas nad tõesti tahavad kohaliku volikogu töös osaleda.

81 aastane Aili on tegus vanadaam, kes on tegev Kambja taaskasutustoa juures ning avab välisturistidele ka kohaliku kiriku uksi. „Ärge mind pildistage, pildistage parem seda alkohoolikut!“ naerab ta lõbusalt ja suunab näpuga täiesti kainele töömehele. Reporteri küsimusele - kas volikokku kandideerisid? - järgneb pikk ja põhjalik haiguste kirjeldus ning konstateering, et kohalikud on Kambja ja Ülenurme valla sundühendamise vastu ning Ernitsa poolt. „Sellepärast allkirja andsingi,“ selgitab ta.