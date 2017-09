Edgar Savisaare nüüdseks endine nõunik ja autojuht Andres-Marius Rosenblatt teatas täna, et ei kandideeri valimistel Edgar Savisaare valimisliidus, nagu algul planeeritud oli, tuues põhjuseks Savisaarele lojaalsete inimeste eemale tõukamine.

„Mina olin üldnimekirjas 12. kohal, mis tähendas seda, et mul olid väga suur šanss pääseda kompensatsioonimandaadiga volikokku. Mina avaldasin pahameelt teiste kõrvalejäetud inimeste pärast,“ ütles Rosenblatt Delfile lisades, et Savisaarele lojaalsed inimesed jäeti tahaplaanile.

„Ta [Edgar Savisaar – toim] on nüüd ühe inimese pantvang. See üks inimene otsustab kõik eest ära," selgitas Rosenblatt ja kinnitas, et peab silmas Olga Ivanovat.

