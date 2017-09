New York Times kirjutab küberruumis toimuvast külmast sõjast, kus praegu mängivad kõige suuremate panustega Venemaa ja USA. Mäng käib mitte inimelude, vaid inimeste arvamuse peale. Ehkki kõige suurem sündmus selles infosõjas oli see, kui Vene häkkerid Ameerika demokraatide kirjavahetuse avaldasid, on hoopis raskemini jälgitav ja kontrollitav terve trollide ja võltskontode armee, mis Facebookis ja Twitteris tegutseb. Ajakirjanik alustab näitega ühe pealtnäha ontliku pereisa Facebooki kontost. Viisakas härra postitab teate: „Vaadake seda veebilehte, need tüübid teavad Hillary Clintoni, George Sorose ja teiste USA-d juhtivate tegelaste kohta kõike!“ Väike otsing näitab, et härra nimega isikut Twitteris elukohaks märgitud osariigis ei elagi, ka pole ta käinud kontol märgitud ülikoolis ja tema pildid on võetud mingi brasiillase kontolt. Ehkki lingitud veebileht on nüüdseks maas, oli see täis Vene häkkerite saaki, mille sisu ei jätnud palju mõistatada sellest, kumma presidendikandidaadi - Clintoni või Trumpi - vastu antud veebisait üles seati. Koostöös küberturvalisuse firmaga FireEye uuris Times neid tuhandeid „tavalisi ameeriklasi“, kes regulaarselt Clintoni-vastaseid postitusi tegid. Kui libakontod tähestiku järjekorda panna, siis võis näha, et paljud neist tulistasid välja täpselt sama sisuga sõnumeid, vahel vaid mõnesekundiliste vahedega.

Ehkki Facebook ja Twitter üritavad libakontodega tegeleda, on tõde siiski see, et kasutajaid on mõlemas liiga palju, et midagi reaalselt korda saata. Ja sotsiaalmeedias nagu seeni pärast vihma üles vupsavad libakontod ei olnud vaid ühekordne juhtum USA presidendikampaaniate ajal. Sama toimus ka Prantsusmaa presidendivalmiste eel, toimub praegu Saksamaal ning ekspertide sõnul hakkab see päris kindlasti juhtuma ka USA 2020. aasta valimiste ajal.

Ehkki iga libakonto kindlasti väga suurt mõju ei avalda ning nende postituste sisus on märgata ka teatavat katse-eksitusmeetodit - vahel ei hakka mõni häšštääg või sõnum eriti populaarsust koguma, siis jäetakse see sinnapaika. Häšštäägi #HillaryDown (#MahaHillary eesti k.) aga jagati päris palju ning pärit oli see just järjekordselt libakontolt. Mõned vähe „nupukamad“ libakasutajad üritavad Twitteris postituse külge „täägida“ kontosid, mis kuuluvad ajakirjanikele, poliitikutele, isegi president Trumpile endale, lootuses saada tähelepanu ning algatada dialoogi või vaidlust.