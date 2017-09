Ärimeeste lennukale ideele ehitada Eesti–Läti piirile sissepääsuga Eesti poolelt napsipood tuleb pidurit tõmmata, sest kehtiv seadusandlus ei luba seda. Kuigi füüsilist piiri enam pole, on mõtteline piiritsoon, mis peab jääma puutumatuks.

Luhamaa piiripunkti juht politseimajor Andrus Reimaa tuletab meelde, et kui kauplus hakkab olema Läti territooriumil, majandab see sealsete seaduste järgi ning kui Eesti poolel, siis siinsete nõuete järgi. „Hoone tuleb ehitada emma-kumma riigi territooriumile, mitte otse piirile. Eesti–Läti vaheline piir on mõtteline joon ja selle mõlemal pool on kuni kümnemeetrine niinimetatud steriilne ala, kus on keelatud igasugune tegevus, mis pole seotud piiri kontrollimise ja korrashoidmisega.“ Seega pole seadusest tulenevalt võimalik otse piirile kauplust ega muid sarnaseid hooneid ehitada.

Kavandatav kaubanduskeskus tuleks Piiri hosteli kõrvale (Google Maps)

Eesti kuulub Schengeni viisaruumi, kus käib kaupade vaba liikumine, mis tähendab, et liikmesriikide vahel pole piiritsooni ega piirikontrolli. Oma tarbeks võib Schengeni liikmesriigist kaupa tuua. Piirikaubanduse vaates on õigusorganite fookuses salakaubavedu ja näiteks need, kes toovad alkoholi ja sigarette mitte endale, vaid müügiks. Seda kontrollib peaasjalikult maksu- ja tolliamet, keda abistab PPA.