Esmakordselt õpetab Eestis seksuaalenergia väge tantraõpetaja Shantam Nityama ()

Septembri lõpus tuleb Eestisse legendaarne tantraõpetaja Shantam Nityama.

Shantam Nityama on sügavate elutarkustega mees, kes on tõeliselt pühendunud teadvuse äratamisele ning naiste ja meeste vahelise autentse olemuse toetamisele. Läbi iseenda sisemiste protsesside on Nityamal võime efektiivselt vabastada sügavaid probleeme ja pakkuda toimivaid lahendusi, juhtimaks inimesi sügavamale sisemaailma. Oma seansse on ta teinud tuhandetele meestele ja naistele üle maailma. Iga kohtumine Nityamaga toob vaimse transformatsiooni kõige sügavamal tasemel.

Nityamal on võime peegeldada meestele ja naistele tagasi nende kaitsekihtideta ja ürgseimat tõde, tehes seda lõputu kaastundlikkuse ja kohkumatu aususega ning aidates neil võtta vastutus kõige selle eest, mis neid nende ainuomasel eluteel enam ei teeni.