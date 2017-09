Kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov arutas täna USA relvajõudude transpordi väejuhatuse ülema kindral Darren McDew’ga vägede liigutamise küsimusi Euroopas.



Kantsler Vseviov ütles, et Ameerika Ühendriigid on pidevalt parandamas oma jätkuvägede strateegilist liigutamist Euroopasse ja Euroopa sees ning ka Eestil on selles oma roll ja huvi.



„Eesti tegutseb aktiivselt koos oma liitlastega NATOs ja Euroopa Liidu teiste liikmesriikidega, et muuta liitlaste varustuse ja üksuste liikumist Euroopas sujuvamaks ja kiiremaks,“ ütles Vseviov. „Me peame saama oma vägede liigutamisel kiiremaks ning see nõuab nii vastavat planeerimist, harjutamist, taristu arendamist kui paberimajanduse lihtsustamist. Viimase osas näeme suurt potentsiaali just Euroopa Liidul.“



Eesti on käimasoleval Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisel rõhutanud vajadust tegeleda vägede piirideülese liikumise lihtsustamisega Euroopas.



US Transportation Command, üks üheksast Ameerika Ühendriikide väejuhatusest korraldab riigi relvajõudude varustuse ja üksuste liigutamist globaalsel tasandil üle maailma.



Kindral McDew kohtus oma visiidil ka kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Indrek Sireliga. Samuti külastab ta NATO Küberkaitsekoostöö Keskust ja Lennubaasi Ämaris ning asetab pärja kaitseväe kalmistul.