Viimased aastad on Põhja-Korea liidri parimaks sõbraks lääneriikidest olnud USA endine korvpallur Dennis Rodman (56), kes pole pidanud vaevaks Kim Jong-uni ja tema juhitavat riiki pidevalt kiita.

Nii tunnustas Rodman augusti lõpus ajakirjale DuJour antud intervjuus Kim Jong-uni selle eest, et ta olevat muutnud Põhja-Korea mahajäänud maast tõsiseltvõetavaks riigiks.

Põhjakorealasi nimetas Rodman aga lahketeks ja töökateks inimesteks. “Nad töötavad väga usinalt ja leiavad põhjuse uhke olla ka kõige lihtsamate asjade üle. Ma arvan, et keegi neist ei tea, mis on laiskus,” jutustas Rodman pärast järjekordset külaskäiku Põhja-Koreasse. Kokku on ta Põhja-Koread külastanud juba viis korda.

Neljapäeval kuulutas Rodman aga Inglise hommikutelevisioonisaates “Good Morning Britain”, et ta üritab viia Kim Jong-uni ja USA presidendi Donald Trumpi ühe laua taha. Rodman rõhutas, et ta tunneb mõlemat riigijuhti väga hästi ning nende silmast silma kokkuviimine suudaks pingeid maha võtta.