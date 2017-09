USA Florida osariik valmistub orkaaniks Irma, mis pärast purustavat laastamistööd Kariibi mere saartel peaks jõudma osariigi rannikule kohaliku aja järgi laupäeva õhtul.

Miami Beachi linnapea Philip Levine võrdles lähenevat superorkaani tuumakatastroofiga ja soovitas elanikel ajutiselt oma kodu maha jätta. „Ma ei ole kunagi mõelnud, et mul tuleb kunagi öelda: „Lahkuge Miami Beachist!“ kuid nüüd on see päev käes,“ ütles ta. Linnapea lisas, et Florida ja Georgia osariigi rannikul on saanud kodust lahkumise korralduse miljon inimest. Florida osariigi kuberner Rick Scott ütles reedel, et kõigil osariigi elanikel tuleb valmistuda võimalikuks evakueerimiseks. Tegemist viimase aastakümne suurima massievakueerimisega. ÜRO hinnangul mõjutab orkaan Irma kuni 37 miljoni inimese elu. Ettevaatusabinõuna seisati Floridas kaks aatomielektrijaama.