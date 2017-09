Harvey Schluter sai juulis 104aastaseks, tema abikaasal Irmal täitub novembris 93 eluaastat. Nad on olnud 75 aastat õnnelikus abielus, kirjutab The New York Times.

Kurioossel kombel on vanapaari nimed viimasel ajal kogu maailmas tähelepanu keskmes. Nii laastas orkaan Harvey Texase osariiki ja teeb Kariibi merel laastamistööd ning ründab ka Florida ja Georgia osariiki orkaan Irma. Harvey ja Irma Schluter elavad Spokane'is Washingtoni osariigis ja tunnevad kurbust, et nende nime kandvad orkaanid nii palju surma ja hävitust külvavad. Ise ei ole nad kunagi halva ilma pärast kannatanud.