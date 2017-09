Kui ühes väeosas juhtub kahel päeval järjest mitu õnnetust tulirelvaga, siis kerkib loogiline küsimus, kas kaadriväelased ikka kontrollivad olukorda. Toimuva põhjal on kerge tekkima mulje, et sealmail valitseb pigem venelik bardakk. Pärast esimest letaalset õnnetust pidanuks kontroll ju eriti range olema, ometi tuli ka teine mainepauk.

Peaminister Jüri Ratas on meie mobiiliteenuste firmadele väga heaks müügimeheks, kui soovitas id-kaardi turvakahtluste puhul rahvale mobiil-id kasutamist. Viimane on aga kuutasuline teenus. Nii saab riik veel õhemaks – kui riik id-kaardi jamade tekkides suunab rahva erafirmade teenuseid kasutama.

Mälestiste loata ülevõõpamine on muidugi kurjast, kuid erinevalt mitmel pool mujal seintele kunsti pähe tekitatud koledustest paistis Tallinna laguneva linnahalli seinale maalitud hiigeltaies vähemalt fotode pealt päris kena. Linn andku neile tegijaile vaba pinda oma ande realiseerimiseks. Hoopis iseasi, kuidas muinsuskaitse avastas Märt Sultsi ettevõtmise alles siis, kui nädalase võõpamise järel hiigeltaies juba lõpetamisel oli.

Id-kaart aitab valimistel võita

Id-kaardi turvalisuse skandaalis jääb mulje, et midagi varjatakse, kui ametlikult räägitakse üht, mitteametlikult aga muud. Miks pidi Keskerakond tegema pressiteate, milles ütleb, et riigi infosüsteemi ameti juht e-valimistega ei riskiks. Ametlikult pole riik e-valimistele pidurit veel tõmmanud. Kas ei või sellise info levitamise taga olla ikkagi Keskerakonna soov e-valimistest loobuda, kui suurimaks kasusaajaks sellest peetakse just nende parteid.

Hinnaralli palgakasvu kallal