Haridusminister Mailis Repsi idee lävendi kehtestamisest gümnaasiumisse pääsemisel aitas kiirelt tuua ühiskondliku diskussiooni id-kaardi turvariskidelt haridusteemadele. Lävendi küsimus on tundlik, sest juhib tähelepanu mitmetele teistelegi probleemidele.

Juhul, kui paneme paika, et gümnaasiumisse ei pääse need, kel keskmine hinne alla 3,75 – siis gümnaasiumiharidusest kehva õppija lapsepõlve pikendajana pole ühiskonnale tõesti kasu. Samas on elu täis näiteid, kus osal meist läheb pea lahti alles gümnaasiumis. Lävendiga nad sinna aga ei pääseks. Tööandjate esindaja tundis heameelt, et Repsi kava tooks rohkem õppureid kutsehariduse juurde, kuid kas ikka on põhjust rõõmustamiseks, kui kutsekool toodaks motivatsioonita noori, kes ei kavatsegi õpitud erialal tööle asuda.

Reps käis iseenesest hea idee välja halvasti, kui andis otsekui nõukaaegse retoorika vaimus aluse hakata rääkima kutsekoolidest kui rumalate karistusasutusest. Kui riik paneb osade noorte jaoks gümnaasiumitee kinni ja tõstab koolikohustust 18.eluaastani, siis on oht saada juurde noori, kes pärast põhikooli riigi poolt pealesunnitud kutsekooli kasvõi trotsist õppima ei kavatse minna.

Mida teha aga juhul, kui kehva keskmise hindega õppur saaks gümnaasiumikatseil hea tulemuse? Tegelikult teame, et koolide tase on erinev ja palju sõltub ka õpetajaga läbisaamisest. Põhikooli viieline võib mujal gümnaasiumis jätkates maadelda hoopis kolmedega. Seega enne lävendi kehtestamist on vaja tagada, et hinne „viis“ oleks samapalju väärt nii pealinna eliitkoolis kui Kapa-Kohilas.

Lävendi kehtestamise üks ohte on seegi, et kehvemal järjel koolid kipuvad oma olemasolu õigustamiseks põhjendamatult kõrgeid hindeid panema. Lävend aga eeldab ühtset mõõdupuud. See tähendab, et toome ka põhikooli riigieksamid?