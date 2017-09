CBS News teatab, et ühe Columbuse linna keskkooli hoonesse sisenes hommikul relvaga isik. Kohalik politsei palus inimestel Dublin Scioto keskkoolist eemale hoida. Tulistaja on vahi all.

Politsei teatas kell 16.20 (Columbuses kell 9.20 hommikul), et üks relvastatud kahtlusalune on kinni peetud.

Õnneks keegi viga ei saanud. Columbuse politsei tänab kolleege kiire reageerimise eest.

Infot tulistaja isiku ja motiivide kohta veel pole. Scioto keskkool asub Dublini linnaosas, see on riiklik gümnaasium, mis tegutseb 1995. aastast ning seal käivad 9.-12. klassi õpilased. Kool on mõeldud erivajaduste ja emotsionaalsete probleemidega lastele.

Tulistaja oli teismeline poiss ning ta tulistas relvast, kuid ei saanud kellelegi pihta. Üks kooli töötaja hakkas tulistajaga rääkima ning suutis õpilase maha rahustada. Kooli õpilased järgisid otsekohe neile antud korraldusi ja väljusid hoonest rahulikult.