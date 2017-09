CBS News teatab, et ühe Columbuse linna keskkooli hoonesse on sisenenud relvaga isik. Kohalik politsei palub inimestel Dublin Scioto keskkoolist eemale hoida.

Politsei teatas kell 16.20 (Columbuses kell 9.20 hommikul), et üks relvastatud kahtlusalune on kinni peetud. Kas tulistajaid oli veel ning kas on hukkunuid või vigastatuid, pole teada.

Uudis on täiendamisel!