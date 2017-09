Golfiklubides ja väljakutel on heaks tavaks iga vastutuleva inimese tervitamine või siis näiteks härrasmeestel peakatte eemaldamine klubihoonesse sisenemisel ja tervitamisel. Ülioluline on golfimängu juures etikett ehk siis väljanägemine ja riietus. Enamasti sobivad kraega “polo”-tüüpi särgid ja soliidsed heledad püksid. Teksapükstes väljakule ilmumine oleks skandaal. Aga üldse ilma püksikuteta, tekib õigustatud küsimus, kui vaadata Round Table Eesti laialisaadetud kutset lõbusaks ajaveetmiseks Niitvälja golfiklubis?

Golf on härrasmeeste spordiala, mida on mängitud sajandeid.

Kohe näha, et tegu noorte ja aktiivsete vennikestega, kes hindavad head seltskonda ning teavad, et üheskoos tegutsedes saab muuta maailma paremaks! Edu neile!

Round Table on ühiskondliku tegevuse väljund noortele meestele, kes soovivad oma töövälist aega kvaliteetselt sisustada. Selleks pakub RTE liikumine piiramatult võimalusi. Alustades oma kohaliku klubi tegemistes kaasalöömisega ning lõpetades välisreisidega teistesse klubidesse ja üritustele üle maailma. RTE liikmed otsivad alati midagi uut ja huvitavat, mida siis omandada, kohandada ja täiustada. Just nii seisab kirjas RTE kodulehel SIIN .

Round Table on punt noori mehi, vanuses 18-40 eluaastat, ühendav rahvusvaheline liikumine, mille ajalugu sai alguse 1927 aastal Inglismaalt.Tänaseks tegutseb Round Table juba 58 riigis kokku 2275 klubi ning ligi 30 000 liiget. Eestis on 146 tegevliiget ning 13 tegutsevat klubi, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Paides, Kuressaares, Haapsalus ja Kärdlas.

Lisaks tuleb ära märkida, et juuresolev pilt on võetud kunagisest Palyboy Eesti väljaandest, kus poseerib tuntud pesumodell Kristiina Petina. Huvitav, kas näitsik teab, et ta RTE poiste seas nii populaarne on?