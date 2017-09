Türgi pealinnas Ankaras on kohalikud koostanud maja haldajale avalduse naise kohta, kel on oma kodus kombeks kanda lühikesi pükse.

Inimesed nõuavad, et naisterahvas tõmbaks sääri paljastavaid pükse kandes vähemalt kardinadki korteri akende ette, vahendab Hurriyet Daily News.

Inglise keele õpetajana töötav naine, kelle nime pole avalikustatud, ütles, et teda on pikka aega jälginud nii naabrid kui ka lähedal asuval ehitusel askeldavad töötajad. Teda on ka ahistatud mitmete sotsiaalmeediakanalite kaudu. Naine on korteris elanud ligi aasta.

Tagakiusatu sõnul palunud maja haldaja kaebuse peale tal kardinad koduakendel ees hoida, kuid ennekõike ta enda turvalisuse ja heaolu tõttu.