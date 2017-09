„Radari“ uurimise peale võtsid ministeeriumid täna ette lastekaitseseaduse muutmise eelnõu. Selgus, et seni lubas seadus töötada lasteasutustes õpetajana ka isikutel, kes on tapmise eest vangis istunud. Piltlikult öeldes on praeguses seaduses robustne olukord, mis lubab lastega töötada kõigil neil, kes on mõrva eest karistuse saanud enne 2002. aastat. Ehk seaduse järgi on keelatud lastega töötamine alles siis, kui tapmine on toime pandud pärast 2002. aastat. „Radari“ uurimise peale avastasid justiitsministeerium ja sotsiaalministeerium eksimuse, mille parandamist kohe täna alustati.

„Ma ei olnud sellest teadlik,“ tunnistab Lastekaitseseaduse loomise juures olnud Sotsiaalministeeriumi laste hoolekandepoliitika juht Signe Riisalo, kes kinnitas, et hoolimata seaduseaugust ei tohiks ka need mõrva toime pannud inimesed lastega töötada, kes enne 2002. aastat kuriteo toime panid: „Lastekaitseseaduse mõtte järgi kindlasti ei tohi! See peaks olema välistatud!“

Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talitus nõuniku Aare Pere sõnul on aga selline olukord hetkel kehtiv. „Lastekaitseseaduses on viidatud konkreetsetele karistusseadustike sätetele, mis takistavad lastega töötamist. Kriminaalkoodeksi sätted, mis kehtisid enne 2002. aastat, sinna piirangu alla praegu ei lähe. See, et tuli meile üllatusena.“ Plaani kohaselt peaks sotsiaalministeerium veel septembris esitama eelnõu, mis vea parandab. Uus parandatud seadusepunkt hakkaks kehtima 1. jaanuaril 2018 ja keelaks kõigil isikutel, kes on süüdi mõistetud tapmise eest, lastega töötamise. Ootamatult tuli seaduseauk ka Haridusministeeriumile, kelle esindaja Kristi Mikiver sõnas: „Sellist olukorda ei tohiks olla. See on lubamatu!“