„Teatud infoliikumine vaadatakse üle,“ jätkab Ruuda. „Jooksvalt tehakse seda niikuinii, aga praegu keskendub see enamasti ID-kaardile. Tänapäeva maailmas peame me harjuma sellega, ei kõikidele seadmetele tuleb aeg-ajalt teha update, nii ka ID-kaardiga. Inimesed peavad olema teadlikud võimalikest riskidest.“

„Mul on praegu ID-kaart arvutis ja ma olen sellega mitu asja korda ajanud,“ ütleb riigi IT-asjanduse eest vastutava majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda.

Tarmu Kurm haridusministeeriumist ütles, et tema asutuses jätkub kõik endist viisi, mingit ID-kaardist loobumise sundi pole.

„Juba viimased aastad oleme öelnud nii meie ministeeriumi inimestele kui ka kõigile teistele, et kõige parem on omada mitut autentimisvahendit,“ kõneleb Ruuda. „Lisaks ID-kaardile võiksid inimesed, kes igapäevaselt kasutavad asjaajamiseks internetti, omada ka mobiil-IDd.“

„Andsime hiljaaegu kõikidele õppeasutustele ka teada, et kõik ID-kaardiga ligipääsetavad infosüsteemid töötavad normaalselt,“ sõnab Kurm. „Küll soovitasime kõigil, kellel võimalus, kasutada mobiil-IDd või siis varustada oma sisemised infosüsteemid salasõnaga.“

„Hetkel on raske hinnata, milline on mobiil-ID vormistajate profiil, kuna me otseselt ei küsi klientide käest, kus nad töötavad,“ ütleb Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf. „Küll käisime näiteks välisministeeriumis nende endi kutsel huvilistele mobiil-IDd vormistamas.“