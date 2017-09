44-aastane Kristin Collier uskus, et tunneb oma abikaasat kõigist kõige paremini, kuni mees teatas talle, et tahab oma ülejäänud elu veeta naisena...

Fred selgitas naisele, et ta peab kandma naistele mõeldud riideid. Ta ei osanud selgitada, et miks. Fred lootis, et see on mööduv faas.

"Tõde oli, et juba meie minevikus oli märke, mida ma ignoreerisin," meenutab Kristin, et oli oma kaelakee juures tundnud varasemalt mehe lõhnaõli jne.

"Ma vajasin Fredi, et ta oleks Fred," tunnistab naine, et tema märkamatus ja asjade ignoreerimine tegi tegelikult abikaasa õnnetuks.

Tol päeval aga Fred ei suutnud end alla suruda.

Kui Kristin reisilt koju jõudis, siis tunnistas abikaasa, et oli kõik päevad naise eemal olles seelikut või kleiti kandnud. Koos otsustati, et Fredi ihad hoitakse esiti saladuses.

Kristini sõnul tundis ka tema end üksikuna ja ta ei suutnud esiti oma abikaasa valikut toetada.

Muutus ei jäänud tulemata

Fred muutus naiselikumaks ja pehmemaks. Nii jälgis ja uuris ta Kristinilt, kuidas end värvida ja teisi naiselikke asju.

"Mulle meeldis olla meie abielus naine. Ma ei tahtnud, et Fred ka naiseks muutub. Fred aga ei suutnud olla mees," meenutab Kristin, kuidas 2006. aasta juulis kõik muutus.

Fred ja Kristin endiselt armastasid teineteist ja tahtsid ühiselt oma lapsed suureks kasvatada, kuid Fred oli muutumas. Kristin kutsus oma Fredi nüüd Sedaks. Seda oli rinev Fredist. Viimasel polnud sõpru, kuid Seda seltsis oli neid palju.

Seda selgitas ka oma poegadele, et ei suutnud mehe kehas elada.

Kui inimesena oli Sed Fredist atraktiivsem, siis paari sekselu lagunes. 2013. aastal tehti Fredile ka operatsioon.

Kolm ei olegi seltskond?

Aasta hiljem kohtas Kristin Richard Bartletti. Kuigi nüüdseks 50-aastane mees arvas, et Sedaga kohtumine on ebamugav, siis sobisid nad kohe.

2015. aastal kolis mees teistsuguse pere juurde elama. Nii hakkasid Kristin, Seda ja Richard kodu jagama. Isadepäeval on aukohal Richard, aga emadepäeval säravad Seda ja Kristin koos.