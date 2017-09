Just selliste võõrapäraste nimetustega kalu võib uudistada laupäevahommikusel Kalamaja kalaturul. „Tegelikult on neil ilusad eestikeelsed nimed: huntahven ja kuld-merikoger ning nende Vahemere kaladega võiksid meie hobikokad palju rohkem katsetada,“ ütleb kümneaastase staažiga tippkokk Jörgen Kohal.

„Kuld-merikoger ja huntahven sobivad suurepäraselt ka algaja perenaise kööki, sest neid on lihtne ahjus valmistada ning nendes kalades on väga vähe luid,“ lisab praegu Rimi suurköögi roogade eest vastutav mees. Jörgeni sõnul kipuvad eestlased tugeva valge lihaga kalu pisut võõrastama ja oskamatul valmistamisel võivad need tõepoolest jääda pisut kuivad ja tuimad.