Kes on need kolm sodiaagimärki, kes on kõige armukadedamad ja omandihimulisemad?

Armukadedana võime oma kallitele teha meeletult haiget, kirjutab Your Tango. Ja sageli ei ole selleks tegelikult isegi mingit põhjust. Lihtsalt see ebameeldiv tunne meie sees...

Natuke emotsiooni ja armukadedust suhtes pole sugugi paha, sest kõik me tahame tunda, et oleme atraktiivsed ja ka oma partner tunneb vajadust meie eest endiselt seista ja võidelda. Ometigi on armukadedus üks kummaline asi. Seda eriti juhul, kui see ületab teatud piiri.

Ehk juba aimasite, et see sodiaagimärk on oma armukadedusega esimese koha haaranud. Tegu on kõige armukadedama sodiaagimärgiga. Nad ei suuda inimesi usaldada, mistõttu kipuvad nad valesüüdistusi tegema. Enamasti ongi need kahtlused ja süüdistused tekkinud puhtast armukadedusest. Skorpionid ei hoia oma tundeid väga osavalt tagasi, mistõttu võib nende vihapurse ja armukadedus saada alguse ka sellest, kui keegi nende meelest ohtlik ta kallima kõrval lihtsalt seisab.

2. Vähk

Vähk kogeb armukadedust päris sageli, kuid oskab seda teiste eest peita. Nad on armukadedad, kuid hoiavad end vaos. Kui peaks juhtuma aga see, et Vähk ei suuda enda armukadedust enam varjata, siis on oodata tõeliselt karmi vaatemängu!

3. Lõvi