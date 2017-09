USA Florida osariigi poole on teel võimas orkaan Irma, mis peaks USA kaguosa tabama juba sel nädalalõpul. Viienda kategooria orkaan on kohalike inimeste elud pea peale keeranud juba enne oma saabumist. Floridas elav eestlanna Helena (perekonnanimi toimetusele teada) ütles Õhtulehele, et väga raske on leida nii vett kui bensiini. Samuti on poed kaupadest tühjaks ostetud.

Fotol on Westonis asuv Publixi pood, mis eestlanna sõnul on muidu täiesti tavaline supermarket (Erakogu)

Viimased 14 aastat Floridas elanud Helena on enda sõnul kogenud palju torme, nende hulgas on üle elatud 2005. aastal palju kurja teinud kolmanda astme orkaan Wilma. „Aga see torm, mis nüüd tuleb, on päris jube!“ tunnistas ta.

„On olnud väga raske leida bensiini ja vett – täpselt nagu vahepeal Vene ajal.“