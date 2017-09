Mõned päevad tagasi üllatas president Kersti Kaljulaid meid uue julge soenguga ja lasi lõigata enda õlgadeni juuksed lühikeseks poisipeaks.

Staarjuuksur Lauri Pedajal jagub stiilimuutuse üle vaid häid sõnu: „Lõikasin ise just eile ühele naisterahvale analoogse soengu. Väga klassikaline ja kuigi tal on lühike juus, ei ole soeng abstraktne ning on valitud klassikaline lõikus. Väga ilus soeng on ja väga kihvt on! Võiks isegi lühemaks lõigata, kui julgust on,“ naerab Lauri.

Lauri sõnas, et Kaljulaid võiks kanda kasvõi pioneeritukka, sest presidendi puhul loevad siiski enim tema teod, mõtted ja väljaütlemised. Ent kui käärid käiku lasta, jagub staarjuuksuril mõtteid: „Ma mõtlen, et see tukk, mis tal hetkel ees on, seda võiks veidi lihvida – siis oleks tulemus eriti peen.“

Kersti Kaljulaidi soeng tänavu, 20.augustil roosiaia vastuvõtul. Pildil koos abikaasa Georgi-Rene Maksimovskiga (ERLEND ŠTAUB)

Kersti Kaljulaid ja NATO peasekretär Jens Stoltenberg (Stanislav Moshkov)