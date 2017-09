2016. aasta Bondi-filmi lauluga „Writing's On the Wall" Oscari võitnud Sam Smith on tagasi.

Briti geilaulik avaldas uue singli „Too Good at Goodbyes“ ning nentis ajakirja People teatel, et see räägib tema murtud südamest.

„See laul räägib minust ja suhtest, milles ma olin.“