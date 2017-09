Ettepanek kehtestada gümnaasiumisse saamiseks lävend on haridusministeeriumis ringelnud kaua – hariduskorralduslikud argumendid on olnud poolt, ent hariduspoliitilised riskid ja hirmud on seni argumendid üles kaalunud, leiab endine haridusminister Jaak Aaviksoo.

„Tunnistagem – oleme tühjenevatesse gümnaasiumidesse võtnud kõik, kes on viitsinud avalduse ära tuua, kohati isegi noori kohatute kutsekooliähvardustega hirmutades. Teame, et tulemuseks on suur väljalangevus ja ilma igasuguse kutsekvalifikatsiooniga inimeste suur hulk, mis on Eesti tööturu suurim probleem.“

„Kõrgemad nõudmised gümnaasiumis kasvatavad ka kutseõppeasutuste taset ja kutsekeskharidus on kõrgkooliõpingute alustamisel samaväärne gümnaasiumiharidusega, pärast mõningast töökogemust aga isegi eelistatum – need noored teavad paremini, mida nad ülikoolilt soovivad. Pole kahtlust, et kasvab ka põhikooliõpilaste enamuse õpimotivatsioon.“

