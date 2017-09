Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS all tegutsev Kose Kodu kuulub erasektorisse. Seal toimuvat saavad kontrollida erinevad institutsioonid, kelle pädevuses on teha vajadusel ettekirjutusi. Olukorra lahendama peab aga hooldekodu juhtkond ise. Nemad aga eitavad kõiki süüdistusi.

Eilses Õhtulehes ilmunud artikkel, "Hooldekodus olnud naine räägib läbielatud õudustest: läksin abi paluma, aga nad hoopis lõid mind!", tõi juurde uusi kaebusi Kose hooldekodus toimuva kohta. Muuhulgas puuduvat esimesel korrusel asuvate tubade ustelt lingid ning veekraanid on kinni keeratud.

Kose Kodu (Robin Roots)

Õiguskantsler ei ole nimetatud asutust veel kontrollinud, Harju maavalitus, kelle pädevuses on Harjumaal asuvate hoolekandeasutuste järelevalve teostamine, pole kontrollkäiku selle aasta sisse planeerinud.