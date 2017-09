Kas kahtlustad, et kallimal on armuke? Kahtled, aga pole kindel. Kui usud horoskoope, siis tea, et ka su kallima sodiaagimärk võib tema reetlikkuse puhul sulle nii mõndagi paljastada.

Jäär on enamasti oma partnerile pühendunud, kuid kõrvalsuhte korral on tema muutumine märgatav. Kas ta on pidevalt ninapidi telefonis? Kellele ta sõnumeid saadab? Miks on telefon olulisem tema partnerist?

SÕNN

Kui Sõnnil on keegi teine, siis teeb ta plaane ilma sinuta. Kui pärid talt, et kuhu ja kellega ta läheb, siis ei saa sa kunagi konkreetset vastust. See ongi Sõnnile omane. Kui sulle tundub, et Sõnn sinu eest midagi varjab, siis nii see tavaliselt ongi.

KAKSIKUD

Kui Kaksikutel on keegi teine, siis sa tajud selle kohe ära, sest ta hakkab sinust kaugenema. Ta uurib sult sinu päeva ja tegemiste kohta üha harvemini. Ja näib, et tal pole üldse enam sinu jaoks aega. Kui sulle tundub, et ta ei hooli enam sinust, siis võibki tal olla keegi teine.

VÄHK

Sa võid olla kindel, et Vähk sind petab, kui sinu seltskond näib viimase abinõuna. Kui uurid talt näiteks reede kohta, siis väidab ta sulle, et on hõivatud. Ja siis helistab ta sulle õhtu lõpus hetkel, mil end juba magama sätid ja teatab, et tal on sinu jaoks aega. Kui sulle näib, et oled tema prioriteetide nimekirjas viimane, siis tõenäoliselt tal ongi keegi teine.

LÕVI

Kui Lõvil on afäär ka kellegi teisega, siis ei ole tal sinu jaoks enam piisavalt aega. Ta võib isegi teha ettepaneku pisikeseks pausiks. Lõvi ei ole väga osav oma armumist ja uut seiklust peitma. Kui tal on keegi teine, siis peagi annab ta sulle oma käitumisega mõista, et teie suhe ei ole enam piisav.

NEITSI

Kui Neitsi muutub vähem kirglikuks, siis on tal suure tõenäosusega keegi teine. Kui tal on keegi teine, siis ei huvitu ta tavapärasest kallistamisest, musitamisest ja romantikast. Ta on pigem tujukas ilma ilmselge põhjuseta. Kui selline käitumine on korduv, siis on aeg talt kõrvalsuhte kohta aru pärida.

KAALUD

Kui Kaaludel on keegi teine, siis ei tee ta sinuga enam tulevikuplaane ega räägi neist. Kaalud on romantilised ja neil meeldib suhtes plaanidest ja tulevikust rääkida. Kui silmapiiril on uus kaaslane, siis ta muutub.

Ta on märk, kes tunneb end kehvasti, kui käib mitme inimesega korraga kohtamas. Seetõttu võib märk süütundest olla see, mis ta reedab.

SKORPION

Skorpion on kõrvalsuhte korral väga salakaval ja salatsev. Ta ei avalda sulle, mida ta nädalavahetusel teeb ja varjab kõike.

Ta võib oma kaaslasele tegude kohta isegi valetada. Kahjuks tuleb tõdeda, et Skorpion on hea valetaja. Skorpion on tähemärk, keda on raske petmiselt tabada.

AMBUR

Sa tead kohe, et tal on keegi teine, kui ta teeb plaane lõbutsema minekuks ilma sinuta.

Kui talt aru pärid, siis väidab ta, et läheb lihtsalt sõbraga välja. Olles väljas on teda aga väga raske tabada. Kui ta tagasi koju tuleb, siis ei räägi ta oma käigust sulle eriti midagi. Ambur on impulsiivne, mistõttu tasub tema retkedel, kuhu sind ei oodata, silma eriti tähelepanelikult peal hoida!

KALJUKITS

Kui Kaljukitsel on keegi teine, siis on ta väga ettevaatlik, et ta tegevusest ei jääks ühtegi märki ega vihjet maha. Ta on eriti hoolikas ja ettevaatlik, mistõttu oskab ta oma afääri ka hästi varjata.

Kui oled haaramas ta telefoni, siis läheb ta jubedalt marru. Tõenäoliselt on ta siiski armukesele sõnumite saatmisega väga ettevaatlik ja hoolitseb, et telefon oleks lukus või sõnum pärast saatmist kustutatud.

VEEVALAJA

Kui Veevalaja petab, siis jätab ta pidevalt mulje lahtistest plaanidest ja hämab. Uurid, et mis nädalavahetusel toimub? Ta vastab, et vaatame ja ootame veel.

Kuna ta pole väga emotsionaalne, siis on tal lihtne oma tegusid varjata. Kui ta jätab su plaanid pidevalt ootele, siis võib asi olla selles, et ootab esmalt armukese otsust plaanide kohta.

KALAD