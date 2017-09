"Tulemas on lõbus ja pingevaba vestlus, kus räägime juttu, tutvustame seisukohti ja teeme live´s ka ühe katse, mille käigus ilmselt saab kindlaks määrata Maa kuju," tutvustas saadet Telegrami asutaja Hando Tõnumaa, kes on lameda Maa teooriat uurinud juba kolm aastat. Üllar Kivila on Tartu Ülikooli haridusega füüsik ja astronoom, kes töötab Tartus AHHAA Teaduskeskuses planetaariumi valdkonna kordinaatorina. Kerakujulise Maa teooriaid oled ilmselt koolis õppinud. Lameda Maa teemaga tutvumiseks võid näiteks alustada järgmisest artiklist: "Lame Maa: teooria, mida enamik vandenõuteoreetikutest ei usu"

Eetris on maailma mastaabis ajalooline vestlus - nimelt peetakse saates "Tere, Teile on Telegram!" maha taaskord väitlus lameda Maa teemadel, kus ühel pool seisab lameda Maa tulihingeline uurija Hando Tõnumaa ja teisel pool heliotsentrilise maailmapildi esindaja füüsik Üllar Kivila. Rakettide ja pallidega žongleerib kaasa Õhtulehe loovjuht Anu Saagim.

Kas sa oled kunagi mõelnud, et kust sa tead seda, et Maa, millel sa elad, on ümmargune? Kas sa teadsid, et meie tsivilisatsiooni esimesed 4000 aastat uskusid kõik viis suuremat religiooni, et Maa on lame ja liikumatu ning meie kohal võlvub kuppel? Kas sa teadsid, et meie hulgas elab tänaseni kümneid tuhandeid inimesi, kes arvavad, et Maa on lame? Kas sa teadsid, et NASA on ametlikult avaldanud ainult ühe(!)ainsa kosmosest tehtud foto, millel Maa on täielikult peal, ja see pärineb aastast 1972? Kas sa oleksid valmis kaaluma võimalust, et Maa ongi lame ja kogu rahvusvaheline kosmoseprogramm on farss?

Käesoleva aasta veebruaris avaldas USA-st pärit Mark K. Sargent (47) Youtube’is dokumentaalsarja “Flat Earth Clues“ (“Lameda maa vihjed“), mis kaalub võimalust, et meie tsivilisatsioon asub suletud, “The Truman Show“ sarnases süsteemis ja seda on NASA abiga meie eest varjatud juba aastast 1957.

Sargenti sõnul on tema puhul tegemist täiesti tavalise vandenõusid uuriva mehega, kes kuulis esmalt lameda Maa teooriast juba aastal 2000, aga ta naeris selle lihtsalt välja, sest see kõlas tema jaoks täiesti ajuvabana.

“Aastate jooksul puutusin ma kokku erinevate vandenõuteooriatega nagu JFK mõrv, Pearl Harbour, 9/11, Sandy Hook, Bostoni maratoni pommitamine, Kuu missioonide lavastus, tulnukad jne. Aeg-ajalt käis minu juurest läbi ka lameda Maa teooria, aga ma ei hakanud seda kunagi uurimagi, sest mul oli piinlik seda teha. Piltlikult öeldes oli lameda Maa teooria minu jaoks nagu kaardipakis olev juhiste kaart, mida mitte kunagi ei loeta. Möödunud aasta (2014) suvel komistasin taas lameda Maa teooria otsa ja otsustasin, et uurin veidi, mis jama seal aetakse ning olin kindel, et suudan selle teooria ühe nädalavahetusega ümber lükata. Oma üllatuseks avastasin, et ma ei suudagi seda nii kiiresti ümber lükata, uurisin veel ja veel ning üheksa kuud hiljem olin juba täiesti veendunud et Maa ongi lame,“ räägib Sargent.

Sargenti on kritiseeritud liiga spekulatiivsete väidete pärast, kuid mees ise on öelnud kõikides oma videotes: „Uurige ise ja esitage küsimusi.“ Alljärgnev kirjutis põhineb sarjal „Flat Earth Clues“ ja Mark Sargenti antud intervjuudel, mõlemad leiad SIIT!

Esimene asi, mis enamik inimesed küsib, kui nad kuulevad lameda Maa teooriast (flat Earth theory) on, et “kas see on mingi nali“?

Me kõik ju teame lapsest saati, et 1 + 1 = 2 ja Maa on ümmargune. Need kaks asja õpetatakse meile juba algkoolis selgeks enne kui kõik muu. Meie tsivilisatsiooni esimesed 4000 aastat uskusid kõik religioonid, et Maa on lame ketas, mis asub Universumi keskmes ja seda ümbritseb kupliline barjäär ehk taevavõlv. Kõik viis suuremat religiooni rääkisid lamedast Maast oma versiooni ning ka kirikud surusid seda teadmist kõigile peale. Kuid aastal 1514 tuli mees nimega Mikołaj Kopernik ja lõi Maast uue mudeli. Ta väitis, et kui Maa pöörleb ümber oma telje 1600 kilomeetrit tunnis ja tiirleb ümber Päikese 107 000 kilomeetrit tunnis, siis on Maa ümmargune.

Kuigi matemaatika võimaldas seda kõike teoorias tõestada, oli üks probleem: käes oli 16. sajand ning polnud olemas tehnoloogiat, mis võimaldanuks tõestada, et Maa on tõepoolest ümmargune. Esimesed õhupallid, millega inimesed reisida said, tulid alles 1760. aastal. Laevad olid ainukesed vahendid vee peal liikumiseks ja maa peal kasutati hobuseid. Kuid uus mudel Maast võeti peagi omaks, ajapikku hakkasid seda tunnistama ka kõik religioonid ja elu läks edasi ning haridussüsteem tegi selle seisukoha kõigile juba varases nooruses selgeks. Järgmise 500 aasta jooksul kadusid kõik kahtlused lameda Maast suhtes ja ümmargune Maa mudel sai iseenesestmõistetavaks faktiks, samamoodi nagu on näiteks gravitatsioon.

Kakskümmend põlve uskusid inimesed, et Maa on ümmargune, sest igas kooliklassis oli laua peal gloobus. Sellegipoolest polnud ühtegi võimalust tõestamaks, et Maa on tõepoolest ümmargune. Lennukid tulid meie reaalsusesse alles 20. sajandi alguses, aga kuni aastani 1957 ei olnud meil tehnilisi võimalusi lennata niivõrd kõrgele, et näha, kus me tegelikult elame. Ja siis muutuski kõik väga kummaliseks.

1950-ndate lõpul algas kosmoseajastu ning USA ja NSVL hakkasid mõlemad kosmosesse saatma rakette, millelt oleks saanud vabalt pildistada korralikke pilte Maast, kuid mingil põhjusel seda ei tehtud.

Selle asemel hakkasid USA ja NSVL tulistama otse üles taevasse üüratus koguses tuumapomme. Mõlemad suurriigid tulistasid tuumapomme järgmised neli aastat järjest. Tuleb meeles pidada, et aasta oli 1958 ja tuumapommide loomine oli äärmiselt kulukas ettevõtmine. Tegemist polnud 20-kilotonniste tuumapommidega, mida kasutati Hiroshimas ja Nagasakis, vaid 3-megatonniste pommidega. Kas on võimalik, et sõjavägi avastas kupli ehk taevavõlvi, millest on juttu piiblis?

Erinevates pärimustes ja religioonides kirjeldatud kuppel ehk taevavõlv

Kummalised sündmused toimusid ka mujal.

1959. aastal sõlmisid kümme riiki, sealhulgas USA, Antarktika lepingu, mis kuulutas Antarktika kõigile keelatud tsooniks. Sellele lepingule on tänaseks alla kirjutanud üle 50 riigi. (Eesti liitus Antarktika lepinguga 2001. aastal – toim.). Kas sa tead mõnda lepingut, mis on tööstusriikide vahel nii kaua kestnud? Kas sa tead hiiglaslikku kinnisvara või maa-ala, mis ei kuulu kellelegi? Oleks ju loogiline arvata, et võimsad naftakorporatsioonid teeksid uuringuid, mida kõike Antarktikal leiduda võiks? Kuid naftakorporatsioonid ei käi isegi välja sellist ideed. Praegu turvab Antarktikat The Antarctic Defence Force – miks on see vajalik?

Antarktika hiigelmüür

Sargenti hinnangul avastas sõjatööstus 1950-ndate lõpus meie maailma ülemised ja külgmised piirid ehk tegemist on suletud maailmaga, mida ümbritseb kõrge müür ja meie taeva kohal on kuppel.

Et inimesed sellest teada ei saaks, pidid maailmavalitsejad leidma viisi, kuidas seda kõike varjata. Kuppel, mis Maad ümbritseb, on niivõrd kõrgel, et selleni pole võimalik lennukiga lennata. Seega, ainus asi, mis maailmavalitsusele muret tegi, oli kosmoseprogramm, mis kohe militariseeriti. Maailma aga ümbritseb tohutu jäämüür, kus kliima on inimesele ellujäämiseks praktiliselt võimatu. Selline jääala toimis väga edukalt tuhandeid aastaid ning inimesed Antarktikale ei kippunud, sest meie tehnika seda lihtsalt ei võimaldanud ning laevad vältisid külmi alasid.

Võime ju oletada, et kuningad ja paavstid olid sellest kõigest teadlikud juba ammu. Nad võisid selle teada saada mõnest iidsest targast raamatust või ütles seda neile interdimensionaalne olend isiklikult, kuid neil polnud selle teadmisega midagi peale hakata, sest neil polnud võimalust seda tõestada. Ja kui juba neil polnud võimalust minna Maa „äärele“, siis polnud ka tavainimestel seda ammugi mitte. Üks asi on teada legendi sellest, et Maa pole ümmargune, aga mida teeksid maailmavalitsused siis, kui nad saaksid kinnituse, et Maa ei ole tõepoolest ümmargune. Kas nad hoiaksid selle saladuses või ütleksid nad seda ka teistele?

Kui tehti otsus hoida meie eest salajas teadmine, et me elame lamedal Maal, mida ümbritseb kuppel, pandi kõik kaardid mängu ja välja kuulutati Kuu peale minemise programm, mille peamiseks eesmärgiks oli teha pilt Maast, mis tõestaks, et see on ümmargune.