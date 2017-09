Eile õhtul kaebas Harjumaal Harku vallas elava koolilapse ema Facebookis tigeda bussijuhi üle, kes ta last väidetavalt rämedasõnalise sõimuga „kostitas“. Bussijuht süüdistust omaks ei võta.

ATKO Liinid OÜ personalijuhi Inga Treilmanni sõnul on seoses Õhtulehe artiklis kirjeldatud juhtumiga bussijuhilt selgitused võetud ja mehe sõnul ei ole ta sellist kõnepruuki reisijatega kasutanud.



„Kahjuks ei ole ATKO Liinid OÜ-ga ühendust võtnud juhtumist sotsiaalmeedias teada andnud lapsevanem. Palume lapsevanemal ATKO Liinid OÜ-ga kindlasti ühendust võtta, et saaksime väidetavast juhtumist ülevaate,“ sedastab personalijuht.



Treilmann kinnitab, et kõik firma bussijuhid läbivad regulaarselt klienditeeninduse koolitusi, kus muu hulgas selgitatakse käitumis- ja suhtlemisreegleid pingelistes situatsioonides.



„ATKO Liinid OÜ kindlasti taunib artiklis kirjeldatud käitumist. Juhul, kui reisijatega on olnud konfliktsituatsioone, siis ATKO Liinid OÜ vabandab,“ lisab personalijuht.