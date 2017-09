USA krediidifirma Equifax, mis baseerub Atlantas, sattus küberrünnaku ohvriks. Selle tagajärjel sattusid valedesse kätesse ligi 143 miljoni kliendi isikuandmed.

Equifax, suuruselt kolmas agentuur omataoliste hulgas Ameerikas, teatas täna, et kurjategijad said enda valdustesse inimeste sotsiaalkindlustusnumbrid, juhiloaandmed ja palju muud olulist teavet, vahendab New York Times.

Rünnak ettevõttele tõi kaasa viimaste aastate suurima isikuandmete varguse riigis.

Pärast juhtunu ilmsiks tulekut langesid Equifaxi aktsiad enam kui 13 protsenti.