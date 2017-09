Eestit väisas ka esmakordselt Nomination International Sales Manager Itaaliast, Mr. Bernd Kozlowski, kes oli lummatud Eestimaa ilust, stiilsetest inimestest ja trendikast atmosfäärist Solarise keskuses. Nomination'i uutes sügiskollektsioonides peegeldub ajatu naiselik ja siiras itaalia elegants, mis annab võimaluse tunda end kui tõeline Naine. Just Solarises keskuse Goldtime kaupluses on Tallinna rikkalikum Nomination kollektsioonide valik. Bränd peab sel aastal ka oma 30-ndat juubeliaastat.

Uus hooaeg algas moejahtijate hommikusöögiga Goldtime kaupluses (Erlend Staub)

Kultuslikus staatuses Eesti ehtedisaini konseptsioon suudab jätkuvalt moefänne üllatada, sest just Solarises presenteeriti selle sügishooaja uusimaid kollektsioone. Ehtebränd Monquer, kes on siiani tuntud õrn-naiseliku disainikeele poolest on nüüdseks välja tulnud põneva unisex kollektsiooniga "Bones". Disainer Kateryna Pishon ütles: "Liblikad lendasid ära ja sügis toob uued tuuled". AEGAON käekellad, mis inspireeritud tõelistest karakterites on oma uutes mudelites näitamas julgeid värve ja koloriitsuse kombineerimist. Lisaks ülistiilsetele meeste kelladele on lõpuks lubatud midagi ka naistele. Aastate jooksul katsetanud mitmeid variante ja jõutud mingis mõttes tagasi algusesse, "Tabula Rasa" juurde. Sellest on plaanis teha pisut väiksem ja naistele mugandatud versioon, mis peaks kõikide eelduste kohaselt avalikkuse ette ja ka Goldtime kauplustesse jõudma novembris. Sel hooajal on New Vintage by Kriss ehetes märksõnadeks lihtsus, rafineeritus ja mugavus. "Meid inspireerib naine, kes näeb alati äge välja ja kes ei pea tingimata igal üritusel osalema. See naine suudab ühe päeva jooksul olla kunstnik, filosoof ja maailmarändur. Ta on iseteadlik ega hooli vanusest. Ta on moekas, peab tähtsaks stiili ning eelistab kapsasmuutile klaasikest Barolo veini!" ütleb brändi looja Kriss Eglite.

Uus hooaeg algas moejahtijate hommikusöögiga Goldtime kaupluses (Erlend Staub)

Kirglikud moejahtijad said võimaluse ka oma teravat pilku treenida. Goldtime ostujuhid panid proovile moeeksperdid, kes pidid leidma üles "eksinud aarded" luksuskaupade vitriinidest.