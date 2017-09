Veidi enne kella 18.10 sisenesid kauplusesse kaks tundmatut meesterahvast, kes vaba juurdepääsu teel suures summas kuldehteid varastasid. Vargusest teatati politseisse kella 20.30 paiku. Täpne kahjusumma on hetkel veel selgitamisel, kuid esialgsetel andmetel võib see küündida 200 000 euroni.

Prokurör Pavel Gordijevski kinnitas, et kullapoe varguse uurimiseks on alustatud kriminaalasi ja praegu käib intensiivne uurimine. „Selgitatakse täpne kahju ning kogutakse tõendeid sündmuskohalt. Uurijatele on abiks ka turvakaamera salvestis,“ ütles prokurör. Kahtlustatavatest on praegu siiski vara rääkida.

Narva politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Andres Jaggo sõnas, et koheselt peale teate saamist suundus sündmuskohale patrull, kes juhtumi esmased asjaolud fikseeris. „Eilse teate saamisel oli vargusest juba mõni tund möödunud. See muudab kahtlustatavate tabamise raskemaks, kuna ajaga võivad kaduda niinimetatud kuumad jäljed, mis kurjategijani viivad. Politseid peab süütegudest teavitama võimalikult kiiresti – nii püsib suurem tõenäosus kahtlustatavad kiirelt tabada. Töötame järjekindlalt edasi, et sündmuse asjaoludele jälile jõuda ja süüdlased kindlaks teha,“ lisas Jaggo.